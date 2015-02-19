ABD'nin faiz erteleme işaretiyle dolar düştü

ABD Merkez Bankası'nın (FED) dün geç saatlerde yayımlanan toplantı tutanaklarında faizleri erken artırmanın ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği yolundaki uyarılarıyla dolar geriledi.



Küresel piyasalarda gerileyen dolar Türkiye'de de güne 2.44 liradan başladı ve daha sonra bu düzeyin de altına inerek 2.4370 - 2.4390 lira düzeylerine çekildi.



FED'in 27-28 Ocak'ta düzenlenen para politikası toplantısına ilişkin tutanaklara göre, karar vericiler, ABD'deki ekonomik toparlanmaya karşın, uluslararası piyasalarda toparlanmanın zayıf kalmasından endişe duyduklarını belirttiler.