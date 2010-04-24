ABD'nin esrarengiz aracı uzayda

T24 - Amerikan Hava Kuvvetleri, “X-37B Yörünge test aracı” adındaki insansız uzay mekiğini dün gece uzaya fırlattı. ABD Savunma Bakanlığı aracın ne zaman yeryüzüne döneceği konusunda net bir açıklama yapmadı.



Yeni nesil uzay mekiği “X-37B yörünge test aracı” dün gece Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Hava Kuvvetleri, fırlatma işleminin başarıyla gerçekleştiğini açıklarken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.



Uzay aracının bazı deneyler için kullanılacağı belirtildi. Resmi açıklamalara göre, navigasyon, uçuş seyir sistemi, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler gibi teknik unsurlar teste tabi tutulacak. Otomatik pilotla yönlendirilen robot uzay aracı, deneme uçuşunun ardından Vandenberg Hava Üssü’ne inecek.





Mini uzay mekiği



Mini bir uzay mekiğini andıran araç, 8,80 metre uzunluğunda, kanat genişliği 4,60 metre ve yaklaşık beş ton ağırlığında. Uzay aracının yeryüzünün 900 km. yüksekliğindeki bir yörünge üzerinde deneme uçuşu yapması hedefleniyor. Esrarengiz uzay aracının dokuz ay içerisinde yeniden yeryüzüne dönmesi bekleniyor. Amerikan Savunma Bakanlığı, aracın dönüş tarihi hakkında açıklama yapmadı. Hava Kuvvetlerinin Uzay Programları yetkilisi Gary Payton, “Doğrusunu söylemek gerekirse, ne zaman geri döneceğini biz de bilmiyoruz” dedi.





Yeni nesil mekik



Yeni nesil uzay mekiğinin yeryüzüne döndükten diğer uzay araçlarına kıyasla daha kısa sürede, 10 ile 15 gün arasında yeninden fırlatmaya hazır hale gelmesi bekleniyor. Payton, “Uzay mekiği yeryüzüne döndükten sonra, yeniden fırlatmaya hazır hale gelmesinin ne kadar süreceğini göreceğiz” dedi.



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından 1992 yılında başlatılan projeyi, 2004 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri devralmıştı.







