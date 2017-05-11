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ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi: Ankara ABD'nin İncirlik'e erişimini durdurabilir

"Türkiye misilleme olarak hava operasyonlarını keserse..."

11 Mayıs 2017 14:18

ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rakka'ya yönelik operasyon kapsamında YPG’ye ağır silah desteği verilmesine dair imza attığı kararı "Türkiye açısından ihanet" diye nitelendirdi. Jeffrey, "Türkiye, ABD'nin IŞİD'e karşı hava operasyonları merkezi olan İncirlik Havva Üssü'ndeki ABD erişimini durdurabilir" dedi. Eski büyükelçi, "Bu, onlar için ihanet. Eğer Türkiye misilleme olarak hava operasyonlarını keserse, bu durum bizim hayatlarımızı çok zorlaştırır" dedi.

James JeffreyAydınlık gazetesinde yer alan habere göre, Trump yönetiminin aldığı kararı POLITICO sitesine yorumlayan Jeffrey, Türkiye’nin misilleme olarak bölgedeki Amerikan politikalarına desteğini azaltabileceğini söyledi.

2008-2010 yılları arası Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten James Jeffrey, Türkiye’yi çok yakından tanıyan bir diplomat. Türkiye’de Büyükelçi olmadan önce 80’li yıllarda Adana ve Ankara’da askeri-siyasi müsteşar olarak görev yaptı. Jeffrey, 1985-1987 yılları arasında Adana Konsolosluğu yaptı. Jeffrey, 1 Ağustos 2007 tarihinde de eski ABD Başkanı George Bush tarafından Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcılığı’na getirilmişti.

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ABDTürkiye BüyükelçisiJames JeffreyABDYPGİncirlik Hava Üssü

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