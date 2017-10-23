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Dünya

ABD'nin eski 5 başkanı felaketzedeler için bir araya geldi

7 Eylül'den bu yana süren bağış kampanyasında şu ana kadar 31 milyon dolar toplandı

23 Ekim 2017 10:59

ABD'nin eski başkanları Barack Obama, Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush ve baba George Bush, Haver, Irma ve Maria kasırgalarından etkilenenlere yardım etmek amacıyla bir araya geldi. Eski 5 başkan, ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın sahne aldığı Teksas'daki bağış konserine katıldı. 7 Eylül'den bu yana süren bağış kampanyasında şu ana kadar 31 milyon dolar toplandı.

Eski başkanlar siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak felaketzedelere yardım için biraraya geldi. Teksas'daki konserde 3 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi eski başkan, Amerikan milli marşı okunurken sahneye çıktı. Barack Obama, Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush ve baba George Bush daha sonra, sanatçıların performanslarını izledi. Konserde sahneye çıkanlar arasında Lady Gaga da vardı. Eski başkanlar, sanatçılara tempo tuttu, hatta bazen şarkıcılara eşlik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, konserde değildi. Ama Trump'ın eski başkanlara teşekkür ettiği bir viedosu yayınlandı. 5 eski başkanın öncülük ettiği yardım çalışmalarında kasırgadan etkilenenler için şuna kadar 31 milyon dolar toplandı.

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