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Dünya

ABD’nin en yüksek madalyası Joe Biden'a verildi

Obama, yardımcısı Biden'a Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı verdi

13 Ocak 2017 05:52

ABD Başkanı Barack Obama, yardımcısı Joe Biden'a sürpriz yaparak ülkenin en yüksek ödülü olan Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı verdi. Biden, törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Biden ailesinin uğurlanması amacıyla Beyaz Saray'da düzenlenen törende Obama, Joe Biden'ı Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'na layık gördüğünü açıkladı. 

"Amerikan halkına olan inancın, ülkene olan sevgin ve nesiller boyunca hatırlanacak olan hizmetlerin için askeri yaveri sahneye davet ediyorum. Son kez başkan olarak ulusumuzun en yüksek sivil ödülü olan Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı sana vermekten memnuniyet duyarım." diyen Obama'nın duygulandığı dikkati çekti.

Ödülü takdim etmeden önce Biden ve ailesinden övgüyle bahseden Obama, "Eğer Joe Biden'a hayran değilseniz birey olarak bir sorununuz var demektir. O Tanrı'nın yarattığı en iyi insanlardan biri." dedi.

Adeta gözyaşlarına boğulan Biden ise ödülü aldıktan sonra mikrofon başına geçerek duygularını paylaştı.

Biden, duygusal bir konuşma yaptıktan sonra özel kalemi Steve Ricchetti'ye kendisini sürpriz konusunda yanılttığı için "kovuldun" diye şaka yaptı. 

Joe Biden, "Aklımın ucundan geçmedi, Michelle, Jill, Barack ve ben birkaç üst düzey yetkili ile bir araya gelip inanılmaz yolculuğumuzu kutlamak için buraya uğradığımızı zannettim." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası daha önce Papa 2. John Paul, eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve eski ABD Dışişleri Bakanı General Colin Powell'a verilmişti.

 

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