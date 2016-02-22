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Dünya

ABD'nin en uzun süre tecritte kalan tutsağı 44 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Kara Panterler üyesi 1972'de çıkan isyandan bir gardiyanı öldürdüğü sebebiyle tutuklanmıştı

22 Şubat 2016 22:50

ABD'nin en uzun tecritte tutulan tutsağı Albert Woodfox, 44 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. '72 yılında Kara Panterler üyesi olarak, isyanda gardiyanı öldürdüğü için tutuklanan ve ABD'deki hapishanede tecritte tutulan 69 yaşındaki Woodfox, tecrit cezasına karşı hukuksal işlem yapmaması şartıyla serbest bırakıldı.

Etkin Haber Ajansı'nın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), tecritte tutulan Albert Woodfox, 44 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Kara Panterler üyesi Woodfox, 1972'de gerçekleştirilen isyan sırasında bir gardiyanı öldürdüğü iddiasıyla suçlanan ve "Angola Üçlüsü" olarak tanınan üç tutsaktan biriydi.

Woodfox dışındaki diğer 2 tutsak, 2001 ve 2003 yıllarında serbest bırakılmıştı. Üç tutsak, geçmişte kölelerin çalıştırıldığı Angola Çiftliği'nin yanında bulunan tecrit hücrelerinde tutulduğu için "Angola Üçlüsü" deniyordu.

Uluslararası Af örgütü ve insan hakları örgütleri, yıllarca Louisiana eyaletindeki hapishanenin tecrit hücresinde tutulan 69 yaşındaki Woodfox'un serbest bırakılması talebiyle mücadele yürütmüştü.

Savcılık, 40 yıllık tecrit cezasına yönelik hukuksal işlem yapması şartıyla Woodfox'u serbest bıraktı. Louisiana Savcılığı, yıllarca tecrit altında tutulan Woodfox'un serbest bırakılmasına ilişkin, "Adalet için yapılan bir anlaşmadır" şeklinde açıklama yapması dikkat çekti. Woodfox'un avukatı George Kendall ise "Woodfox'a 40 yıl hücre cezası verilmesinin hiç bir hukuksal zemini yoktu ve ABD'nin tarihinde kara leke olarak yerine alacak" dedi.

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