ABD'nin en tehlikeli kenti Detroit

ABD'nin en tehlikeli kentinin Detroit olduğu açıklandı.



Ekonomik kriz öncesi büyük Amerikan şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu ve `otomotiv sektörünün başkenti' kabul edilen Detroit'in ülkenin en tehlikeli kenti olduğu açıklandı. Forbes dergisinin FBI verilerine göre hazırladığı liste, cinayet, tecavüz, hırsızlık, gasp, soygun araba hırsızlığı gibi çeşitli suçlar kategorilerine göre puanlandırılarak oluşturuldu. FBI'nın kentlerdeki suç istatistiklerinin temel alındığı `ABD'nin en tehlikeli kentleri' sıralamasında, ekonomik krizle birlikte binlerce kişinin işten atıldığı Detroit kenti, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en tehlikeli kent seçildi.



Amerikan kentlerinin suç haritasının yer aldığı listede, bu yıl da birinci sırada yer alan Michigan eyaletine bağlı Detroit, toplam 1120 suç puanıyla en tehlikeli Amerikan kenti unvanını elde etti. 1980'li yıllarda ABD'de işlenen `cinayetlerin başkenti' olarak adlandırılan Detroit'in nüfusu, 1950 yılından 2000'li yıllara kadar yaklaşık 1 milyon kişinin göç etmesiyle 1.8 milyona çıktı. Detroit şehrinin 2008 yılındaki nüfusu ise yaklaşık 900 bin kişi civarında. Detroit şehri özellikle büyük Amerikan şirketlerin merkezlerinin bulunduğu ve Amerikan otomotiv sektörünün başkenti olarak kabul ediliyor. `En tehlikli kentler' listesinde, Detroit'i, Tennessee eyaletinin Memphis ile Florida'nın Miami kentleri izledi. Nevada'ya bağlı, Amerikanın kumarhane merkezi Las Vegas da Amerika'nın en tehlikeli kentleri listesinde dördüncü oldu. ABD'nin en tehlikeli kentleri şöyle sıralandı:



1- Detroit (Michigan), 2- Memphis (Tennessee), 3- Miami (Florida), 4- Las Vegas (Nevada), 5- Stockton (California), 6- Orlando (Florida), 7-Little Rock (Arkansas), 8- Charleston (Güney Carolina), 9- Nashville (Tennesssee), 10- Baltimore (Maryland), 11- New Orleans (Louisiana), 12-Baton Rouge (Louisiana), 13-West Palm Beach (Florida), 14- Charlotte (Kuzey Carolina), 15- Philadelphia (Pennsylvania)