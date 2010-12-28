T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'NİN EN SEVİLENLERİ OBAMA İLE CLINTON WASHINGTON (A.A) 

28 Aralık 2010 13:45

-ABD'NİN EN SEVİLENLERİ OBAMA İLE CLINTON WASHINGTON (A.A) - 28.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama ile Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'de bu yılın en sevilen kişileri oldu. Gallup tarafından her yıl yaptırılan kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, Obama, oyların yüzde 22'sini alarak ''erkek'' kategorisinin birincisi oldu. Eski başkanlardan George Bush ile Bill Clinton sırasıyla oyların yüzde 5'ini ve yüzde 4'ünü aldılar. Dışişleri Bakanı Clinton da ''kadın'' kategorisinde yüzde 17 oy oranıyla birinci oldu. Sonuçlara göre, Sarah Palin yüzde 12, Oprah Winfrey yüzde 11, Obama'nın eşi Michelle Obama da yüzde 5 oy aldılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24