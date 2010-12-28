-ABD'NİN EN SEVİLENLERİ OBAMA İLE CLINTON WASHINGTON (A.A) - 28.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama ile Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'de bu yılın en sevilen kişileri oldu. Gallup tarafından her yıl yaptırılan kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, Obama, oyların yüzde 22'sini alarak ''erkek'' kategorisinin birincisi oldu. Eski başkanlardan George Bush ile Bill Clinton sırasıyla oyların yüzde 5'ini ve yüzde 4'ünü aldılar. Dışişleri Bakanı Clinton da ''kadın'' kategorisinde yüzde 17 oy oranıyla birinci oldu. Sonuçlara göre, Sarah Palin yüzde 12, Oprah Winfrey yüzde 11, Obama'nın eşi Michelle Obama da yüzde 5 oy aldılar.