ABD'nin en küçük kasabasını Vietnamlılar satın aldı

Satış reklamlarında 'ABD'nin en küçük kasabası' olarak tanıtımı yapılan ve bir kişi nüfusu olan Buford kasabası, açık artırmayla satıldı.

ABD'nin Wyoming eyaletinin güney batısındaki Buford için yapılan açık artırmada, iki Vietnamlı 900 bin dolar ödeyerek kasabayı satın aldı.

Adlarının açıklanmasının istemeyen Vietnamlılar; bir akaryakıt istasyonu, acil ihtiyaç maddeleri satan bir dükkan, 1905'ten kalma bir okul binası, bir tahta baraka, 4 hektarlık arazi ile 3 odalı bir evden oluşan kasabanın yeni sahibi oldu.

Bir zamanlar 2 bin kişinin yaşadığı, 1860'larda kurulan kasabada kalan tek kişi olan Don Sammons, satışın ardından kasabanın belediye başkanlığı görevinden ayrılarak, kendi işlerini yürüteceğini açıkladı.

1992 yılında kasabayı satın alan; eşi hayata veda edip, çocuğu da başka bir şehre taşınınca yalnız kalan Sammons, Mart ayında kasabayı 100 bin dolara satışa çıkarmıştı.