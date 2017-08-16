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Ekonomi
Deutsche Welle

ABD'nin en büyük alacaklısı yine Çin oldu

Haziran ayında tahvil alımlarını artıran Çin, yeniden ABD'nin en büyük alacaklısı konumuna ulaştı. Çin'deki Amerikan borç senetlerinin tutarı 1 trilyon 147 milyar dolara yükseldi.

16 Ağustos 2017 15:26

Çin Haziran ayında Amerikan devlet tahvili alımlarında son altı yılın en yüksek rakamına ulaşarak yeniden ABD'nin en büyük alacaklısı durumuna geldi. Haziran'da Amerikan hazinesi borç senetlerinin önemli bölümünü elinden çıkaran Japonya alacaklılar sıralamasında ikinciliğe geriledi. Hong Kong'daki Daiwa Capital Markets şirketi ekonomistlerinden Kevin Lai Çin'in Doların değer kaybetmesinden yararlanarak tahvil alımlarını arttırmış olabileceğini söyledi.

Trump Çin'in ticaret politikasından memnun değil

Donald Trump'un ABD Başkanlığına seçilmesinden sonra dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiler gerilmeye başlamıştı. Başkan Trump hafta başında Çin'in fikri mülkiyet haklarına ne kadar uyduğunun incelenmesi için yetkililere direktif verdi. Sonucun olumsuz çıkması durumunda ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara cezai gümrük uygulamasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Üçüncü büyük alacaklı İrlanda

ABD Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Çin'in satın aldığı Amerikan devlet tahvillerinin hacmi Haziran ayında 1 trilyon 147 milyar dolara yükseldi. Japonya'nın ABD'den alacaklı olduğu meblağ ise 1 trilyon 111 milyardan 1 trilyon 91 milyar dolara geriledi. ABD'nin alacaklı devletleri sıralamasında üçüncü sırayı İrlanda Cumhuriyeti alıyor. İrlanda'daki Amerikan hazine tahvillerinin tutarı 302,5 milyar doları buluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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