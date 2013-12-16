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Dünya

'ABD’nin El Kaide'ye saldırması yasak'

Yemen, ABD’ye ait insansız hava araçlarının El Kaide operasyonlarına katılmasını yasakladı

16 Aralık 2013 08:55

Yemen Meclisi, Amerikan insansız hava araçlarının El Kaide'ye karşı yürütülen operasyonlara katılmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Meclis'in onayladığı yeni yasayla El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda Yemen ordusu yanında aktif rol oynayan Amerikan insansız hava araçlarına uçuş yasağı konulurken, hükümete de bu kararı uygulama yükümlülüğü getirildi.

Karar, Amerika'nın 2002 yılından bu yana Yemen topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara resmi makamlardan yapılmış ilk kınama olma özelliği de taşıyor.

Son olarak Yemen'in Rada kentinde El Kaide'ye ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Olay Yemen'de halkın tepkisine neden olmuştu.

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