-ABD'nin dış ticaret açığı 44,8 milyar dolara geriledi WASHINGTON (A.A) - 08.09.2011 - ABD'de Temmuz ayında dış ticaret açığı daraldı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, Temmuz ayında dış ticaret açığının Haziran ayına göre yüzde 13,1 oranında düşerek 44,8 milyar dolara indiğini bildirdi. ABD'li imalatçılar Temmuz ayında dış piyasalara daha fazla araç, uçak ve sanayi makinası satarak dış ticaret açığını üç ayın en düşük seviyesine indirdi. Bakanlığın açıklamasına göre, Temmuz ayında ihracat yüzde 3.6 oranında artarak 178 milyar dolar, ithalat ise yüzde 0,2 gerileyerek 126,9 milyar dolar oldu. SÖz konusu ayda ABD'nin petrol ithalatı faturası yüzde 6 düşüşle 35,5 milyar dolara indi.