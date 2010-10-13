-ABD'NİN ÇÖZÜME OLAN BAĞLILIĞI SÜRÜYOR WASHINGTON (A.A) - 13.10.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümüne olan bağlılıklarının sürdüğünü söyledi. Crowley, günlük basın toplantısında, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bu sürece ABD'nin hala müdahil olup olmadığına dair bir soruyu da yanıtladı. Sözcü Crowley, "Bu meselelerin çözümüne olan bağlılığımız sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, geçen ayki BM toplantıları sırasında çok sayıda liderle bu konuyu ele aldı ve buna olan bağlılığımız sürüyor" diye konuştu.