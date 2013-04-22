Colorado'da çığ felaketi: 5 ölü

ABD’nin Colorado eyaletindeki dağlık bölgede çığ felaketi yaşandı. 3600 metre yükseklikte meydana gelen felaket sonucu 5 sporcunun öldü.

Colorado'da yetkililerin çığ riskinin oldukça yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunmalarına rağmen dağlık alana kayak yapmaya giden ismi açıklanmayan altı sporcu, deniz seviyesinden 3600 metre yükseklikte meydana gelen çığın altında kaldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Clear Creek bölge Şerifi Don Krueger, çığdan birkaç saat sonra beş sporcunun cesedinin bulunduğunu söyledi. Bir sporcu ise çığın altından kendi çabalarıyla çıkmayı başardı.