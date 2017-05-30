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Dünya

ABD'nin çocuk gelinleri: 11 yaşındayken tecavüzcü ile evlendirildi!

ABD'de 9.4 milyon kadar kadın, 16 yaşından önce evlendi

30 Mayıs 2017 20:41

ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın, daha çocuk yaştayken kendisine tecavüz eden Katolik kilisesi cemaatinden bir adamla 11 yaşındayken evlenmeye zorlandığını iddia etti.

Sherry Johnson adlı kadın, ailesinin gittiği kilisenin üyeleri tarafından dört kez tecavüze uğradığını söyledi. Johnson, 10 yaşındayken hamile kaldı.

Genç kadın, ailesinin tecavüzcüyü korumak için kendisini henüz 11 yaşındayken zorla evlendirdiğini söyledi.

New York Times gazetesine konuşan Johnson, ailesiyle yaşananları şöyle anlattı:

"Annem bana evlenmek isteyip istelemediğimi sordu. Ben, 'Bilmem. Evlilik ne, eş nasıl olunur?' diye sordum. Annem de 'Evleneceksin işte' dedi."

2011'de yapılan bir araştırma, ABD'de 9.4 milyon kadar kadının 16 yaşından önce evlendiğini ortaya koydu. Bu kadınların psikolojik sorunlar yaşamaya daha meyilli olduğuna dikkat çekildi.

Florida, ABD'de ailelerinin izniyle her yaştan çocuğun evlenmesine izin veren 27 eyaletten biri.

Johnson'ın toplam 9 çocuğu var.

Evliliği nedeniyle okula düzenli gidemeyen kadın, onun yerine çocuklarına bakmak zorunda kaldığını söyledi. Çocukların yarattığı ekonomik sıkıntılar ise kocasıyla sık sık kavga etmelerine neden oldu.

Birçok erken yaşta evlilik gibi bu evlilik de uzun sürmedi.

Johnson da, "Affedilmez Olanı Affetmek" adını verdiği bir kitap yazarak hikayesini anlattı.

Kitap, Florida Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Cynthia Stafford'ı, çocuk evliliklerinin yasaklanması konusunda bir yasa tasarısı sunmak üzere harekete geçirdi.

Stafford, "Evlilik, yetişkinlere ait bir sorumluluk. Oy vermelerini, alkol almalarını istemiyoruz; araba kullanamıyorlar. Sonra da 16 yaşından önce evlenmelerine izin veriyoruz!" dedi.

Stafford'un yasa tasarısı Eyalet Senatosu'ndaki komiteden geçmedi. Bu yıl New Hampshire eyaletinde de benzer bir tasarı reddedilmişti.

New Jersey Valisi Chris Christie, eyaletinde çocuk evliliklerinin yasaklanmasını öneren tasarıyı veto etmişti.

Christie, bunun New Jersey'de dini geleneklerine bağlı bazı toplulukların kültür ve adetlerini ihlal edeceğini söylemişti.

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