ABD'nin Çin'e yönelik yeni vergileri yürürlüğe giriyor

ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticari anlaşmazlık tarafların tavize yanaşmamaları nedeniyle tırmanmaya devam ediyor. Wall Street Journal'in haberine göre, Pekin yönetimi ABD ile başlatılan ticaret görüşmelerini şimdilik dondurdu. Çin hükümet heyetinin Washington'a yapacağı ziyaretin iptal edildiği bildirildi. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, anlaşmazlığa çözüm bulma imkânlarını görüşmek üzere ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin tarafından Washington'a davet edilmişti. Görüşmeler için yeni bir tarih saptanıp saptanmadığı açıklık kazanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin menşeli ithal mallarının yarısının ek gümrük vergisine tabi tutulacağını duyurmuştu. Ek gümrük vergisi uygulanan 50 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına ilave olarak Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık üründen de 24 Eylül'den itibaren cezalı gümrük vergisi alınacak. Pekin yönetimi misillemede bulunarak, ABD menşeli 60 milyar dolar tutarındaki üründen aynı oranda gümrük vergisi alınacağını duyurmuştu.

Trump Çin'e taviz vermeyecek

Trump Çin'in karşı önlemlere başvurması durumunda gümrük vergisi oranının arttırılacağını ve Çin mallarına 267 milyar dolarlık ithalatın da dâhil edileceğini açıklamıştı. Bu durumda ABD'nin Çin'den yaptığı ithalatın tamamı cezalı gümrük tarifesi kapsamına alınmış olacak.

Çin yılda 160 milyar dolarlık Amerikan malı ithal ettiğinden, Çin yönetiminin bu karara uygulayacağı misillemenin etkisi sınırlı kalacak. ABD yönetimi Çin ile ticaretteki kronikleşen açığın kapatılmasını talep ediyordu. Washington aynı zamanda Çin'i teknoloji hırsızlığı yapmakla ve yerli şirketlere ayrıcalık tanımakla da suçluyor.

ABD ile AB arasında yumuşama sinyalleri

Almanya'daki Amerikan Ticaret Odası, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari anlaşmazlıkta "yumuşama sinyalleri" alındığını açıkladı. Oda Başkanı Frank Sportolari ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un görüşmeler yoluyla mutabakat sağlanmasının mümkün olduğunu söylediğini duyurdu. Sportolari Alman Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "otomobil ithalatı da dâhil olmak üzere Avrupa menşeli malların ek gümrük vergisinden muaf tutulmasının mümkün olduğunu" söyledi.

Sportolari, "AB'nin birkaç ay zamanı olduğunu ve anlaşma sağlanamadığı takdirde çözümsüzlüğün sonuçlarına katlanmak zorunda kalabileceğini" söyledi. ABD yönetiminin Avrupa malı çelik ve alüminyuma koyduğu ek gümrük vergisini kaldırmak istemediğini ve Washington yönetiminin Çin ile aralarındaki ticari anlaşmazlıkta geri adım atmaya niyetli olmadığı izlenimini kazandığını sözlerine ekledi.

ABD Avrupa ile ticaret anlaşması imzalamak istiyor

AB Temmuz ayında ABD'ye ihraç edilen motorlu araçlardan ek vergi alınmasını önlemeyi başarmış ancak konu gündemden kalkmamıştı. ABD Başkanı Trump motorlu araçlardan alınan gümrük vergisinin karşılıklı olarak sıfırlanmasını önermişti. Sportolari, Trump'ın ticari engellerin kaldırılması şeklindeki talebinin sadece gümrük vergisini içermediğini ve Trump'ın düzenleme, standartlar ve sübvansiyonların da ele alınmasını istediğini söyledi.

Sportolari, AB'nin milyarlarca dolarlık destek ödediği Avrupa tarım ürünleriyle rekabet edemeyeceklerini ve ABD ile Avrupa arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasını arzuladıklarını belirtti. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki Atlantik Aşırı Yatırım ve Ticaret Ortaklığı (TTİP) görüşmeleri Başkan Trump'ın direktifiyle rafa kaldırılmıştı.

DW,dpa/AG,CÖ

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