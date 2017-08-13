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Dünya

ABD'nin Charlottesville kentinde şiddet sürüyor; vali ırkçılara "Evinize dönün" çağrısı yaptı

Çıkan olaylarda; 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

13 Ağustos 2017 14:23

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde, 'beyazların üstünlüğü'nü savunanların gösterileri sonrası ortaya çıkan şiddet olaylarının ardından Virginia Valisi, ırkçı gruplara 'Evinize dönün' çağrısı yaptı.

Olaylar cuma akşamı, ırkçı grupların, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı bir gösteri düzenlemesiyle başladı.

Bu ilk gösteri Virginia Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi ve göstericiler ellerinde meşaleler taşıdı.

Aynı akşam bir karşıt gösteri organize edildi. İki grup arasında gerilim yaşandı.

Cumartesi günü ise, ırkçılar 'Sağı Birleştirin' adı altında kentte bir gösteri düzenledi ve onlara karşı çıkan gruplar da sokaklara çıktı.

Bu gösterilerde gruplar arasında çatışmalar çıktı, polis olaylara biber gazıyla müdahale etti.

Irkçılık karşıtı göstericilerin içine hızla dalan bir araç bir kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olaylar sonrası eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

Vali ırkçılara tepki gösterdi

Virginia Valisi Terry McAuliffe, ırkçıların Charlottesville'e sadece kaos getirdiğini söyledi.

McAuliffe, olayların 'ırka dayalı bağnazlık ve nefretle ilgili olduğunu' belirtti.

Vali, 'bunların ABD'nin temel değerlerine ihanet anlamına geldiğini ve müsamaha gösterilmemesi gerektiğini' söyledi.

McAuliffe "Burada istenmiyorsunuz, evinize dönün" dedi.

Araçla saldırıya soruşturma

FBI, ırkçılık karşıtı gösteriye araçla yapılan saldırı hakkında soruşturma başlattı.

Olayla ilgili 20 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.

Charlottesville Emniyet Müdürlüğü, olaylarda, araçla saldırıda yaralanan 19 kişi dışında 15 kişinin daha yaralandığını açıkladı.

Polis helikopteri düştü

Bu arada çatışmaları izleyen, Virgina Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir polis helikopteri Cumartesi akşam saatlerinde, kentteki bir ormanlık araziye düştü.

Olayda iki polis yaşamını yitirdi.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan olaylara tepki göstererek 'farklı tarafların sergilediği nefret, bağnazlık ve şiddeti kınadığını' belirtti.

'Bu tarz olaylara ABD'de yer olmadığını' söyleyen Trump, 'birlik olma' çağrısı yaptı.

Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili senatörlerse, Trump'ın açıklamasında beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılardan bahsetmemesine tepki gösterdi.

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