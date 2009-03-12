ABD'nin çekilmesi Iraklı Kürtleri endişelendiriyor

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani, Amerikalıların bir gün terk edeceği Irak'ta ulusal uzlaşmanın, ülkenin gelecekteki istikrarının tek garantisi olduğunu belirtti.



İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Iraklı Kürtlerin uzlaşma konusunda kaygılı olduğunu yazdı ve konuyla ilgili Barzani'nin görüşüne yer verdi.



Iraklı Kürtlerin kendi haklarını savunmak durumunda olduklarını, özellikle elde ettikleri kazanımları korumaları ve Araplarla çatışmaya girmemeleri gerektiğini kaydeden Barzani, "Amerikalıların Irak'ı terk edeceği günün önünde sonunda geleceği ve Iraklı Arap ve Kürtlerin kendi evlerini düzene sokmaları gerekeceği biliniyordu" dedi.



Barzani, meseleleri sadece yüzeysel olarak konuşmanın yetmeyeceğini, gerçek bir uzlaşmaya ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, Irak'ta gerçek bir güç paylaşımına dayanan, gerçek bir ortaklık hükümetinin kurulması görüşünü dile getirdi.



Halen yurt dışında bulunan eski Baas rejimi yanlılarının da Irak'a dönmelerine izin verilmesini isteyen Barzani, Irak petrollerinin yönetimiyle ilgili tartışmalar hakkında da, Irak Petrol Bakanlığını suçladı ve "Kendileri işi yapamıyor, başkasının yapmasını da istemiyorlar" diye konuştu.



Barzani, Kürtlerin 2007'de Kerkük'ün statüsü konusunda yapılması gereken referandumun ertelenmesini kabul ederek fedakarlık yaptıklarını savundu. Kerkük halkının Kerkük'ün kimliği konusunda söz sahibi olmasından yana olduklarını belirten Barzani, "Biz Kerkük'ün Kürdistan'ın bir parçası olduğunu söylüyoruz. Eğer Irak'taki diğer gruplar Kürtlerin bundan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorsa, bu hiçbir zaman olmayacaktır" dedi. Barzani Irak'ta kalıcı bir çözümün federal sistemde yattığını da savundu.

