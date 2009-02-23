ABD'nin çekilme rotasında Türkiye var

* ABD Irak’tan çıkış için kolları şimdiden sıvadı. İşgal için topraklarını açmamış Türkiye, ABD’nin bu ülkeden çıkmasına destek için öne çıkıyor.



* ABD ordusu İskenderun ve Mersin’e uzanan hatta ağır tankları için köprüler bile inşa etmiş



ABD yeni Başkanı Barack Obama yönetimi altında, Irak’tan çekilmenin çerçevesini çizen Güçlerin Statüsü Anlaşması’nın (SOFA) ötesine geçip, ABD’yi daha erkenden çıkarmak için olası güzergâhları planlamaya başladı.



Binlerce asker ve milyonlarca ton mühimmatın çıkış rotasında Türkiye de Kuveyt ve Ürdün’le birlikte öne çıkıyor. Radikal gazetesinin Associated Press'e dayandırdığı habere göre, işgal için ABD ordusuna topraklarını açmamış Türkiye’nin, ABD ordusunu Irak’tan çıkmasına yardıma ise hazır görünüyor.



Hatta ABD ordusunun ağır tankları taşıyacak şekilde Irak’tan Türkiye’nin İskenderun ve Mersin limanlarına uzanan hatta köprü geçişleri inşa ettiği öne sürüldü.



Kuveyt’ten girilmişti



SOFA, ABD’nin 2011 sonu itibarıyla Irak’tan tamamen çekilmiş olmasını öngörürken, Afganistan’ı takviye telaşındaki Obama’nın erken çekilme ısrarı üzerine Pentagon muhtemel çıkış güzergâhlarını araştırmaya başladı.



Bush yönetiminin Irak işgaline karar verdiği 2003’te Amerikan askerini kabul etmesi için gereken tezkere TBMM’den çıkmadığından ABD kuzey seçeneğinden olmuş ve asker ve malzemeler karadan sadece Kuveyt üzerinden Irak’a geçirilebilmişti. Daha sonra Türkiye ve Ürdün hatları lojistik destek için kullanıldı.



6 yıllık işgalin sonucunda Irak’taki ABD askeri sayısı bugün 140 bin civarında. Geri çekilmenin asıl sorunu ise askerden ziyade ağır silahlar, tanklar ve mühimmatlar olduğundan karmaşık nakliye lojistiği sorununun çözümü gerekiyor. Bahreyn’deki ABD 5. Filosu’ndan Lojistik Bölümü Komutan Yardımcısı Terry Moores, “Yavaştan işe koyulduk” derken, donanmanın 20 bin kalem malzemeyi ticari ve askeri 17 gemi ile Ürdün’ün Akabe limanı üzerinden taşıdığını aktardı. Ama Ürdün’den geçiş o kolay değil. Zira askeri kargoların 2006’daki Sünni direnişinin merkezi olan ve şiddetin dinmediği Anbar bölgesinden geçmesi gerekiyor.



Mullen: Destekliyorlar



ABD Kamu Hesap Verilebilirlik Kurumu (GAO) ay başında Temsilciler Meclisi’ne sunduğu raporda, Pentagon’un Obama’nın hızlandırılmış 16 aylık çekilme planı yahut SOFA’yı dikkate almadan yeni geri çekilme stratejisi belirlemesi gerektiğini vurguladı. Kuveyt üzerinden çekilmenin kafi olmayacağını vurgulayan GAO, ‘Kuveyt ve diğer komşuların tesis kapasitesi mazlemelerin taşınma hızını sınırlayabilir’ tespiti yaparken, sürece Türkiye’yi katan çoklu güzergâh benimsenmesini salık verdi.



ABD ordusunun Irak sınırından Türkiye’nin Akdeniz’deki liman kentleri İskenderun ve Mersin’e ulaşım için ağır tank taşıyabilecek köprüler inşa ettiği kaydedildi. ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, Pentagon’un Türkiye ve Ürdün rotalarını incelediğini söyleyip Ankara ve Amman’ın geri çekilme planlamasını destekledikleri belirtti.



