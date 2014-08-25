ABD'nin California eyaletinde deprem, üçü ağır 87 yaralı

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 3'ü ağır, 87 kişi yaralandı.

Eyalette yangınlara yol açan depremin en şiddetli hissedildiği Napa kentinde olağanüstü hal ilan edildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, California Valisi Jerry Brown, eyaletteki kurumlara şarapçılık bölgesi bilinen Napa'daki kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları talimatı verdi.

Napa İtfaiye Teşkilatı Operasyonlar Şefi John Callanan, yaptığı açıklamada, kentte deprem nedeniyle çıkan 6 yangına müdahale ettiklerini kaydederek, yaralıların hastanelere taşınması ve evlerde mahsur kalan olup olmadığı konusundaki arama çalışmalarının kurumun kaynaklarını tükenme noktasına getirdiğini söyledi.

Ağır yaralananlar arasında bir çocuğun da bulunduğunu kaydeden Callanan, deprem sonucu şömineden fırlayan bir parçanın başına çarpması sonucu yaralanan çocuğun hava yoluyla nörolojik değerlendirmeden geçirilmesi için uzman hastaneye nakledildiğini anlattı.

Napa kentinde aralarında bölge adliye sarayının da bulunduğu 3 tarihi binada hasar meydana geldiğini, kent merkezindeki 2 ticari binanın da ciddi şekilde zarar gördüğünü belirten yetkililer, köprüler, binalar ve karayollarındaki hasarı belirleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, 10,7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Napa'nın 9 kilometre güneyi olduğu bildirildi. Açıklamada, depremin yerel saatle 03.20'de meydana geldiği belirtildi.