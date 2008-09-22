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Ekonomi

ABD’nin çağrısına G7’den olumlu yanıt geldi

Dünya devi olan Sanayileşmiş Ülkeler Grubu (G7) küresel finansal krize karşı birlikte mücadele etmeyi taahhüt etti.

22 Eylül 2008 03:00

Dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinin oluşturduğu, Sanayileşmiş Ülkeler Grubu (G7), küresel finansal krize karşı birlikte mücadele etmeyi taahhüt ettiler. Böylece ABD Hazine Bakanı Henry Paulson’ın çağrısına da olumlu yanıt verdiler.

ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, dün ABC Televizyonu’nda yaptığı açıklamada, mali sistemi düzeltmek için gerekli olan 700 milyar dolarlık kurtarma paketinin Kongre'den bir an önce geçmesini isterken diğer ülkelere de ABD'nin yaptığı gibi kurtarma paketi hazırlamaları çağrısında bulunmuştu.

Almanya risk yok dedi

G7 üyesi ülkelerin yetkilileri, tele konferans sistemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, gittikçe kötüleşen ve dünya ekonomisinin sağlık ile istikrarını tehdit eden kredi kriziyle mücadele etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacakları taahhüdünde bulundu.

G7, ABD tarafından alınan sıra dışı önlemlerin de memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Sanayileşmiş ülkeler, ABD Hazine'sinin zor durumdaki banka ve finansal kurumların elindeki şüpheli alacakları satın almasının da piyasalara istikrar kazandıracağını bildirdi.

G7 ülkelerinin açıklamasında, uluslararası mali sistemin istikrara kavuşması için bireysel ya da birlikte her türlü gerekli önlemi almaya hazır oldukları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası mali sistemin korunması ve piyasalara gerekli likidite imkanlarının sağlanması için güçlü bir destek verileceği belirtildi.

Bu arada, G7 üyesi Almanya'nın, bankalar için ABD benzeri bir paket hazırlamayacağı çünkü henüz büyük oranlı bir risk görmediği ifade ediliyor.

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