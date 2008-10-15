ABD’nin bütçe açığı 455 milyar dolara ulaştı

ABD'de savaş harcamaları, banka iflasları ve işsizlik maaşları giderleri artarken, yavaşlayan ekonomi nedeniyle gelirlerin azalması üzerine bütçe açığı rekor kırarak 455 milyar dolara ulaştı.



Hazine, eylül ayı sonu itibariyle bütçe açığının 455 milyar dolara çıktığını açıkladı. Bu açık Beyaz Saray'ın temmuz ayındaki 389 milyar dolar bütçe açığı tahminini aştı ve önceki yıl 162 milyar dolar olan bütçe açığını üçe katladı.



ABD'de, Irak savaşı harcamaları ve vergi kesintileri nedeniyle 2004 yılında bütçe açığı 413 milyar doları bulmuştu.



Hazine, ülkenin bankacılık sistemine destek için 1 trilyon dolardan fazla para taahhüt etmesine rağmen, 2009 yılı için 482 milyar dolar olan bütçe açığı tahminini değiştirmedi.



Uzmanlar, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler ekonomiyi canlandırmak için daha fazla harcamayı tartışırken, muhtemel bir durgunluğun gelirleri daha fazla azaltacağına dikkat çektiler. Yeni bir teşvik paketi olmadan bile gelecek yıl ABD'nin yeni bir bütçe açığı rekoru kıracağı belirtiliyor.



Kongre, bu yıl başında 168 milyar dolar tutarında ekonomiyi teşvik yasasını kabul etmişti.



Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, önceki gün kasım ayında başka bir harcama paketine ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.



Beyaz Saray Bütçe Müdürü Yardımcısı Steve McMillin, düzenlediği basın toplantısında, Hazine'nin mali kurumlardan hisse satın almak için 250 milyar dolarlık harcamanın nakdi masraf gibi görüleceğini ve bütçe açığını artıracağını, ancak programın ve Merkez Bankası'nın (Fed) artan kredi operasyonlarının bazı gelir kazanımları sağlayabileceğini söyledi.



McMillin, gelecek yıl bütçe açığının yüksek olacağını ve ondan sonra düşmeye başlayacağını ifade etti.



Uzmanların 2009 yılı için bütçe açığının 500 milyar ve 1 trilyon doları bulabileceği tahminleriyle ilgili olarak McMillin, "uç tahminlerin kötümserlik olduğunu" belirtti.



Geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1,2'sine denk düşen bütçe açığının bu yıl için gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 3,2'yi bulacağı tahmin ediliyor.

