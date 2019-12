ABD'nin bozulan imajını Hillary düzeltecek

ABD'de yeni başkan Barack Obama'nın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği Hillary Clinton'ın bakanlığı Senato tarafından onaylandı.



61 yaşındaki eski First Lady, Senato'nun onayından hemen sonra yemin ederek görevine başladı.



Cumhuriyetçiler'in, eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın yabancı ülkelerden sağladığı fonlarla ilgili sorularına rağmen Hillary Clinton, Senato'dan kolayca onay aldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, böylece 2 kadın arasında el değiştirdi. Bundan önceki ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'dı.



Güçlü karakteriyle biliniyor



New York Senatörü iken Demokrat Parti adaylığı için Obama ile yarışan ve kaybeden Hillary Clinton'ı bu kez "baş diplomat" olarak, "ABD'nin dünyadaki bozulan imajını düzeltmek" gibi zorlu bir görev bekliyor.



Güçlü karakteriyle bilinen Hillary Clinton, seçim kampanyasında dış politikadaki deneyimlerini öne çıkarmış ve rakibi Obama'nın bu konudaki zayıflığını eleştirmekten geri kalmamıştı. Ama iki rakip arasında yaşananlar artık geride kaldı, Senato'da Dışişleri Bakanlığı onaylanan Clinton, buradaki konuşmasında, "deneyimlerini" yeni başkanının hizmetine sunacağını ifade etmişti.



"Kampanya üniforması" olan pantolon ceketli hali, sarı meçli saçları ve zekice parlayan bazen de öldürücü görünen mavi bakışlarını ortaya çıkaran lensleriyle 61 yaşındaki Hillary Clinton, kocasının başkanlığıyla Beyaz Saray'a gelmesini takip eden ilk yıllarda gölgede kalmayı tercih etti.



'Azize Hillary'



Yale Üniversitesi'nden mezun olup parlak bir avukat olan Hillary Clinton, 1999'ların başındaki Monica Lewinsky skandalıyla zor günler geçirdikten sonra kocasını affetmeye karar verince basın ona "Azize Hillary" adını takmıştı.



Bu dönemde kendisine yatırım yapmaya başlayan Hillary, 2001'de New York Senatörü oldu ve 2002'de Irak savaşı lehine oy kullandı.



26 Ekim 1947'de Chicago'da doğan Hillary Rodham Clinton'ın, şimdi 28 yaşında olan kızı Chelsea, annesinin geçen yılki kampanyasında aktif olarak görev aldı. Kampanyasında ABD'nin ilk kadın başkanı olana kadar pes etmeyeceğini söyleyen Clinton, kendi deneyimini ortaya çıkarmak için gerçekleri çarpıtmakta sakınca görmedi ve Bosna'da keskin nişancıların hedefinde kaldığını öne sürdü.



Ön seçimlerde başarısız olmasına ve uzmanların bir sonraki seçimleri beklemesi gerektiğini düşünmesine rağmen yandaşları yetkinliğine ve deneyimlerine övgüler düzmeyi sürdürdü.



Uluslararası sahnede, kocasından dolayı olumlu bir imaja sahip olan Hillary Clinton, Mayıs 2008'de Time dergisinin dünyada en etkili 100 insanı listesinde dördüncü sırada yer aldı.



Hillary, Madeleine Albright ve Condoleezza Rice'tan sonra bu saygın görevi üstlenecek üçüncü kadın.



Başbayanlıktan baş diplomatlığa geçecek olan Hillary Clinton, "ABD'nin 44. başkanı, 2 savaş, dünya çapında terörle mücadele ve İran ile artan bir gerginlik ortamı mirasını devralan ilk başkan" diyor, uzmanlar bunu doğruluyor ve ekliyor: "Ve tabi onun dışişleri bakanı da..."