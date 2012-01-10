ABD’nin borcunun büyüklüğü, ekonomisinin büyüklüğüne ulaştı



T24 - ABD’nin her saniye büyüyen borcunun büyüklüğü, oldukça sembolik bir eşğie daha ulaştı. ABD’nin borcunun büyüklüğü bugün artık ABD ekonomisinin toplam büyüklüğü kadar. Yüzde 100 eşiği, ABD’nin borcunun ürettiği herşeyin toplam büyüklüğü kadar olduğu anlamına geliyor.



ABD’nin borcu 15.23 trilyon dolara ulaştı. ABD’nin bir yılda ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değerine ait son resmi rakam Eylül ayı itibarı ile 15.17 trilyon dolardı. Özel kuruluşların tahminine göre ise Aralık ayı itibarı ile bu rakam 15.30 trilyon dolar.



Uzun vadeli tahminler ABD’nin borcunun ekomiden daha hızlı büyümeye devam edeceğini ve en azından önümüzdeki bir yılda borcun büyüme hızının yüzde 6 olacağı yönünde.



Obama’nın 2012 bütçesi de ABD’nin borcunun 10 yıl içinde 26 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunuyor. Eğer geçtiğimiz yaz Kongre’de uzlaşılan bütçekesintileri uygulanırsa 26 trilyon dolar yerine 24 trilyon dolar olacak.



Bu borç hesabına, federal hükümetin, 4.7 trilyon dolarlık sosyal güvenlik borçları da dahil ediliyor. Ancak bazı ekonomistler, milli borca sosyal güvenlik borçlarının dahil edilmemesi gerektiğini sadece kredi verenlere karşı borçların hesaplanması gerektiğini savunuyor. Ancak bu durumda bile ABD’nin borcu 10.5 trilyon dolar oluyor ki bu da ABD ekonomisinin büyüklüğünün yüzde 70’i anlamına geliyor.



