-ABD'NİN BORÇLANMA TAVANI SORUNU WASHINGTON (A.A) - 31.07.2011 - ABD'de borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda anlaşmazlığın giderilmesinde önemli mesafe kaydedildiği bildirildi. ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'daki Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, ''Federal borçlanma tavanını artırmak için 3 trilyon dolarlık bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını'' söyledi. Bu konuda anlaşmanın ''yakında'' sağlayacağını umduğunu belirten McConnell, anlaşmanın, yeni vergi artırımları getirmediğini, bütçe açığında daha fazla kesintiye gidilmesine zemin hazırladığını kaydetti. McConnell, Senato'da çoğunlukta bulunan Demokratların Lideri Harry Reid'in, Cumhuriyetçi senatörlere tavsiye edebileceği ve onların ''önemli oranda'' desteğini alabilecek bir anlaşmayı sunacağını umduğunu sözlerine ekledi. Demokrat Senatör Charles Schumer de borçlanma tavanını yeteri kadar artıracak olan ve 2013 yılına kadar aynı tartışmaların yaşanmamasını sağlayacak bir anlaşmanın ortaya çıktığının göründüğünü ifade etti. ABD Başkanı Barack Obama, gelecek yılki seçim kampanyası döneminde Kongre'de bugünküne benzer krizi tekrar yaşamak istemediği için federal hükümetin borçlanma tavanının 2012 başkanlık seçimlerini geride bırakacak bir dönemi kapsayacak şekilde yükseltilmesini istiyor. Bu arada Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Gene Sperling, ''ABD için çift dipli resesyon görmediğini'' söyledi. Sperling, ''Fox News Sunday'' programında yaptığı açıklamada, ABD'nin çift dipli resesyona gireceği konusunda bir endişe taşımadığını belirtti. Kongre'ye, finansal piyasalardaki belirsizliği gidermek için borçlanma tavanını artırması çağrısında bulunan Sperling, borç belirsizliğinin ABD'nin düşük ekonomik büyümesine katkıda bulunan ''kasten açılmış yaralar'' olduğunu söyledi.