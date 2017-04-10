ABD’nin bir sonraki hedefi Kuzey Kore mi?

ABD’nin Suriye’nin ardından Kuzey Kore’yi hedef alabileceği iddiaları ABD basınında tartışma yaratırken, Çin’de devlete bağlı Global Times gazetesi ABD’nin Suriye saldırısının Kuzey Kore’ye gözdağı amacı taşıdığını yazdı.

Çin’de devlete bağlı Global Times gazetesi, “Suriye’den sonra sıra Kuzey Kore’de mi?” başlıklı yazıda, ABD’nin Kuzey Kore’ye de Suriye’dekine benzer saldırılar düzenleme ihtimalinin yüksek olduğunu ve böyle bir adımın felakete yol açacağını belirtti. “ABD’nin Kuzey Kore’ye sembolik bir saldırı düzenlemesi, Seul halkı için de felaket olur” ifadesinin yer aldığı yazıda, böyle bir saldırının tüm Kore Yarımadası’nda büyük çaplı bir savaşa dönüşebileceği ifade edildi.

ABD, Suriye’ye yönelik füze saldırının ardından Pasifik Okyanusu'nun batısındaki askeri varlığını güçlendirme kararı almış ve uçak gemisi Carl Winson'ın başını çektiği filoyu Singapur'dan Kuzey Kore açıklarına göndermişti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, ABC kanalına yaptığı açıklamada, Suriye operasyonunun Kuzey Kore’ye mesaj olup olmadığı sorusuna “İsteyen ülke bu mesajı alabilir. Uluslararası normları ihlal ediyorsanız, sözlerinizi yerine getirmiyorsanız, diğer ülkelere tehdit oluşturuyorsanız, böyle bir yanıtla karşılaşabilirsiniz” demişti.

Öte yandan Fox News'a konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore açıklarına gönderdiği filoya, ABD ve müttefiklerini korumak için 'olası her seçeneğe hazırlıklı olmaları' emri verdiğini söyledi.

Güney Kore: Kuzey Kore’ye müdahale fikrini desteklemiyoruz

Güney Kore Birleşme Bakanı Hong Yong-pyo ise, ABD'nin Kuzey Kore'ye 'önleyici müdahalede bulunması' fikrini desteklemediklerini açıkladı. Hong, ABD’nin Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini önlemek üzere askeri müdahalede bulunmasına sıcak bakmadıklarını, böyle bir adımın Güney Kore’nin ulusal güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.