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Dünya

ABD'nin beşinci savaş gemisi de Karadeniz'de

ABD Donanması'na bağlı 6'ııcı Filo'yu komuta eden LCC- 20 borda numaralı Mount Whi-tney adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açıld

04 Eylül 2008 03:00

ABD Donanması'na bağlı 6'ııcı Filo'yu komuta eden LCC- 20 borda numaralı Mount Whitney adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açıldı. Mount Whitney, ABD'nin Karadeniz'deki 5'nci savaş gemisi oldu.

Çanakkale Boğazı'ndan, dün sabah saatlerinde Marmara Denizi’ne giren I89 metre uzunluğundaki, 18 bin 400 grostonluk ABD gemisi, saat 17:15 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

 

Kıç kısmında askeri bir helikopter taşıyan ve 930 personeli bulunan gemiye, geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Komuta gemisi saat 18.40 sıralarında Boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e çıktı

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