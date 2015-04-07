ABD'nin başkenti Washington'da elektrik kesintisi

ABD'nin başkenti Washington'da geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi yaşandı. Beyaz Saray'dan Dışişleri Bakanlığı'na kadar birçok binayı etkileyen kesintinin sebebinin terör olmadığı açıklandı ancak kesin sebep konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Washington DC'nin elektrik sağlayacısı Pepco şirketi, konuya yönelik araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Kesinti başladığı sırada Dışişleri Bakanlığı Binası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Sözcüsü Marie Harf, basın görüşmesine cep telefonunun ışıyla devam etti. Bazı metro istasyonlarında acil duruma geçilen Washington'da, The National Portrait Gallery (Ulusal Portre Müzesi) ve Sapce Museum (Uzay Müzesi) da kesinti sebebiyle kısa süreli olarak ziyaretçilerinden binalarını terk etmelerini istedi.