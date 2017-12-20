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Dünya

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği: Endişeliyiz

ABD Büyükelçiliği, IKBY'de yayın yapan NRT televizyonun kapatılmasına tepki gösterdi

Fotoğraf: Arşiv

20 Aralık 2017 23:53

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yayın yapan NRT televizyonun kapatılmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Goran Hareketi'ne yakın, memur maaşlarının ödenmemesi, gecikmesi ve alınan kemer sıkma önlemlerini nedeniyle başlayan protesto gösterilerinden aktif yayın yapan NRT'nin kapatılmasından "endişe" duyduklarını açıkladı.

Elçilik açıklamasında “Bazı medya kuruluşlarının çalışmalarının güç kullanımı ya da korkutma yoluyla bastırılması yönündeki son adımlardan, özellikle de Kürdistan Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerinin Süleymaniye’deki NRT ofisine dün yaptığı baskından endişeliyiz” ifadelerine yer verildi.

 

 

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