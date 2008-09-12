ABD'nin arka bahçesi 'mayın tarlası' oldu

Bir dönem ABD'nin 'arka bahçesi' sayılan Latin Amerika ülkelerinden Bolivya ile ABD arasındaki diplomatik gerginlik, Bolivya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği ABD'nin La Paz Büyükelçisi Philip Goldberg'e ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermesi ve ABD'nin buna yanıt olarak Bolivya'nın Washington Büyükelçisi Gustavo Guzman'ı sınır dışı etme kararı almasıyla büyüdü.



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de, ABD'ye karşı Bolivya'ya destek vermek amacıyla, ABD'nin Caracas Büyükelçisi Patrick Duddy'yi sınırdışı etme ve Venezuela'nın Washington Büyükelçisini geri çağırma kararı aldığını açıkladı.



Bolivya Dışişleri Bakanı David Choquehuanca, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki muhalefete destek verdiği gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edilen ABD'nin La Paz Büyükelçisi Philip Goldberg'e ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildiğini söyledi.



Choquehuanca, açıklamasında , "Goldberg'i istenmeyen kişi ilan ettiğimizi ABD hükümetine bildirmiştik. Goldberg'e ülkeden ayrılması için 48 - 72 saat süre verdik" dedi.



ABD'nin yanıtı gecikmedi



ABD yönetimi, Bolivya'nın bu kararının ardından, bu ülkenin Washington Büyükelçisi Gustavo Guzman'ı sınırdışı etme kararı aldığını açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sean McCormack, basına yaptığı açıklamada, Bolivya'nın kararını temelsiz bulduklarını belirterek, "Bu karara yanıt olarak Bolivya hükümetini, Gustavo Guzman'ı istenmeyen kişi ilan ettiğimiz konusunda resmen bilgilendirdik" diye konuştu.



Sözcü McCormack, Guzman'ın ABD'yi ne zaman terk edeceği konusunda bilgi vermedi.



Gerginliğin seyri



Bolivya'nın ilk yerli devlet başkanı Evo Morales'in yeni anayasa taslağı, ülkedeki bazı eyaletlerde aylardır protesto ediliyordu. Bolivya'da Santa Cruz, Tarica, Beni ve Pando eyaletleri, Morales'in hükümetini reddedip düzenledikleri referandumlarla özerklik ilan etmişti.



Büyük bir ABD karşıtı olan Venezuela lideri Hugo Chavez'in yakın dostu ve müttefiki Morales'in anayasa taslağı, nüfusun yüzde 60'ın oluşturan yerli gruplara yeni ve önemli güçler getiriyor. Morales karşıtı muhafazakarların kalesi durumundaki Santa Cruz, özerklik kazanarak, bölgenin serbestçe işleyen kapitalizmini, Morales'in "yerlilerin değerleriyle harmanlanmış komünal devlet" hedefinden korumak istiyor.



Ülkenin 9,5 milyon civarındaki nüfusunun 4'te 1'inin yaşadığı Santa Cruz'da halk, büyük arazi sahibi olmaya kısıtlama getirilmesini öneren anayasa taslağını tehdit olarak görüyor.



'ABD Büyükelçisi muhalefeti destekliyor' iddiası



Amerikalı Büyükelçi Philip Goldberg, yürüttüğü diplomasi nedeniyle Bolivyalı yetkililerce defalarca eleştirilmişti. Goldberg'in muhalefeti desteklediğini ileri süren Bolivya hükümeti, Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı (USAID) da muhalefete yardım etmekle suçlamıştı.



Bolivya hükümeti, Goldberg'in Morales'e karşı en büyük muhalefeti gösteren Santa Cruz eyaletinin valisi Ruben Costas ile yakın zaman önce görüşmesinden de büyük rahatsızlık duyduğunu belirtmişti.



ABD'yi, Bolivya'daki hükümet karşıtı gösterileri teşvik etmekle suçlayan Evo Morales, dün, ülkedeki muhalefete destek verdiği gerekçesiyle Goldberg'i "istenmeyen kişi" ilan etmiş, "ülkede ayrımcılığa ve bölünmeye yardım etmekle" suçlamıştı.



Chavez'den Morales'e destek



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD'ye karşı Bolivya'ya destek vermek amacıyla, ABD'nin Caracas Büyükelçisi Patrick Duddy'yi sınırdışı etme ve Venezuela'nın Washington Büyükelçisini geri çağırma kararı aldığını açıkladı.



Başkent Caracas'ın 120 kilometre batısındaki Puerto Cabello'da 2 ay sonra yapılacak yerel seçimler için düzenlenen bir mitingde konuşan Chavez, "Şu andan itibaren Caracas'taki Yanki büyükelçisinin Venezuela'yı terk etmek için 72 saati vardır" dedi.



Venezuela'nın Washington Büyükelçisi Bernardo Alvarez'in de geri çağrıldığını ve "ABD'de yeni bir hükümet kurulduğunda geri dönebileceğini" ifade eden Chavez, bu kararları Bolivya'ya destek için aldığını belirtti.



"Burada, Bolivya'da yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar" diye konuşan Chavez, "Cehenneme gidin, pis Yankiler" ifadesini kullandı. Chavez, konuşmasında, ABD'nin Venezuela hükümetine yönelik saldırgan tutumunu sürdürmesi halinde bu ülkeye ham petrol vermeyi de durduracaklarını söyledi.



Çatışmaların bilançosu: 8 ölü



Bu arada Bolivya'nın kuzeyindeki Pando'da, Devlet Başkanı Morales yandaşları ile Morales'in politikalarına muhalif göstericiler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 8'e çıktı.



Yetkililer, Pando'nun başkenti Cobija morguna çatışmalarda ölen 8 kişinin cesedinin getirildiğini, çatışmalarda birçok kişinin de yaralandığını söylediler. Bölgedeki çatışmaların, muhaliflerin, Morales yandaşlarının bir toplantısını engellemesi üzerine çıktığı kaydedildi.

