ABD'nin ardından İsrail de UNESCO'dan çekiliyor

ABD'nin UNESCO üyeliğinden çekileceğini açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail'den de benzer bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, ülkesinin UNESCO'dan çekileceğini kamuoyuna duyurdu. ABD gibi İsrail de örgüte "İsrail karşıtı bir tutum izleme" suçlamasında bulundu.

Netanyahu, Dışişleri Bakanlığı'na ülkenin UNESCO'dan ayrılması yönündeki hazırlıkları tamamlamak için talimat verdiğini açıkladı. Trump yönetiminin UNESCO'dan ayrılma kararını memnuniyetle karşıladığını kaydeden İsrail Başbakanı, "Bu cesur ve ahlaki bir karar, çünkü UNESCO absürt bir tiyatroya dönüştü, çünkü örgüt tarihi korumak yerine onu parçalarına ayırıyor" diye konuştu.

ABD'nin gözlemci statüsü devam edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı bugün, 31 Ekim 2018'de UNESCO'dan ayrılma kararı aldıklarını ve bu kararı UNESCO Direktörü Irina Bokova'ya ilettiklerini açıklamıştı. Buna göre ABD, UNESCO üyeliğinden ayrılacak ancak örgütte "daimi gözlemci” statüsünde kalmaya devam edecek.

İsrail karşıtı tutuma tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, UNESCO'nun İsrail karşıtı tutumunun ABD'de endişe uyandırdığı ve örgütte yapısal bir reforma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

ABD 2011'de UNESCO Filistin'i tam üye olarak kabulünün ardından örgüte üyelik aidatlarını durdurma kararı almıştı.

ABD'li yetkililer kararın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından alındığını ve başka ülkelerle müzakere edilmediği, ABD hükümetinin kendi içinde aldığı bir karar olduğunu kaydetti.

UNESCO'dan açıklama

UNESCO ise ABD'nin örgütten ayrılma karar sonrası resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada ABD'nin UNESCO'dan çekilmesinden derin üzüntü duyulduğu ve kararın hem UNESCO için hem de Birleşmiş Milletler ailesi için bir kayıp olduğu belirtildi.

AP/AFP//DW/ÖFŞ/BÖ/BD

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