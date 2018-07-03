ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı'ndan 'büyükelçi ve YPG' açıklaması

ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı Philip Kosnett, “YPG'nin Münbiç’te durumu anladığını düşünüyorum. Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor” dedi.

ABD'nin Bağımsızlığının 242. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve eşi Alison Kosnett'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davete Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett, “ YPG'nin Münbiç’te durumu anladığını düşünüyorum. Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor” dedi.

Yaşanan vize krizi sonrası Türkiye'den ayrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın yerine Orta Doğu konusunda uzman David Satterfield'in atanacağı açıklanmıştı.