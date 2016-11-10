ABD'nin Ankara Büyükelçisi: 20 Ocak'a kadar Obama'nın direktifleriyle hareket edeceğiz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD'nin yeni başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Bass açıklamasında "20 Ocak'a kadar ABD'nin başkanı olarak Obama görevinin başında kalacak bizde o sürece kadar Obama'nın verdiği direktifler doğrultusunda DEAŞ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Ondan sonra yeni yönetimle birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Trump'ın seçilmesi ile birlikte "İran ile nükleer anlaşma geçersiz kalabilir mi?" sorusuna ise Bass "Yeni yönetim ne yapacak bunu konuşmak için henüz erken. Trump'ın kendi ekibi buna karar verecek." şeklinde cevap verdi.