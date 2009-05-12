ABD'nin Afganistan'daki NATO kumandanı değişiyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Afganistan'daki Amerikan ve NATO gücü askerlerinin kumandanını değiştirme kararı aldı.



Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, yaklaşık bir yıldır Afganistan'da Amerikan ve NATO gücü askerlerinin kumandanlığını yürüten Amerikalı Orgeneral David McKiernan'ın yerine Korgeneral Stanley McChrystal'ın getirileceğini söyledi.



Savunma Bakanı Robert Gates'in bugün düzenleyeceği basın toplantısında resmi açıklamayı yapmasının beklendiğini belirten yetkili, Bakanın, yeni kumandanla, Obama'nın, Afganistan için onayladığı yeni stratejiyi gerçekleştirmeyi istediğini kaydetti.



McChrystal, halen Amerikan ordusunun Müşterek Kurmay Başkanları Direktörlüğü görevini yürütüyor. Göreve geleli bir yıl olmayan McKiernan'ı ise eski başkan George W. Bush atamıştı.

