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Dünya

ABD'nin açıklaması Chavez'i bile şaşırtır

'Değişim' vaadiyle gelen Obama yönetimi, ülkesinin 'baş düşmanlarından' Venezuela'daki referandum için 'demokratik' dedi

18 Şubat 2009 02:00

* ABD'deki Barack Obama yönetimi, Venezuela'da, devlet başkanı Hugo Chavez'in yeniden seçilmesine olanak sağlayan referandumun demokratik olduğunu bildirdi. 

* Uzmanlar, koyu ABD karşıtlığıyla tanınan Chavez ile ilgili referandumunun sonuçlarını Washington yönetiminin "demokratik" diye değerlendirmesinin nadir görülen bir olay olduğunu belirtiyor

* Obama yönetimi, geçen hafta da ABD için 'Büyük Şeytan' diyen İran yönetimi ile ılık rüzgarlar içeren mesajlar göndermişti 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gordon Duguid, Venezuela'daki referandumda kimi sıkıntılar olduğuna dair yakınmalar bulunsa da seçim sürecinin genel olarak demokratik sürece tam uyumlu olduğunu söyledi. 

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Duguid, "referandum sonucunun ABD'de memnuniyetle karşılanıp karşılanmadığı" sorusuna ise, "Bu, Venezuela halkının sorunu" yanıtınıverdi.

Uzmanlar, ABD'ye yönelik ağır eleştirileriyle tanınan Chavez ile ilgili referandumunun sonuçlarını Washington yönetiminin "demokratik" diye değerlendirmesinin nadir görülen bir olay olduğunu belirtiyorlar.

Yüzde 54 'Evet' dedi

Hugo Chavez'in bu göreve seçilme sınırlamasını kaldıracak anayasa değişikliğinin değerlendirildiği referandumda, değişikliğe "evet" diyenlerin oranı yüzde 54,36, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 45,64 olmuştu.

Venezuela Anayasası, Chavez'in, görev süresinin dolacağı 2012'den sonra bir daha seçilmesini engelliyordu.

Chavez, ilk olarak 1998'de devlet başkanı seçildikten sonra 2 Şubat 1999'da göreve başlamış, anayasa değişikliği yaptırarak 2000 yılında yeni bir seçimle 6 yıllığına yeniden devlet başkanlığına seçilmişti. Chavez, 2006'daki seçimi de kazanarak 2012'ye dek devlet başkanı olma hakkını kazanmıştı.

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