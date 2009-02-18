ABD'nin açıklaması Chavez'i bile şaşırtır

Yüzde 54 'Evet' dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gordon Duguid, Venezuela'daki referandumda kimi sıkıntılar olduğuna dair yakınmalar bulunsa da seçim sürecinin genel olarak demokratik sürece tam uyumlu olduğunu söyledi.Duguid, "referandum sonucunun ABD'de memnuniyetle karşılanıp karşılanmadığı" sorusuna ise, "Bu, Venezuela halkının sorunu" yanıtınıverdi.Uzmanlar, ABD'ye yönelik ağır eleştirileriyle tanınan Chavez ile ilgili referandumunun sonuçlarını Washington yönetiminin "demokratik" diye değerlendirmesinin nadir görülen bir olay olduğunu belirtiyorlar.Hugo Chavez'in bu göreve seçilme sınırlamasını kaldıracak anayasa değişikliğinin değerlendirildiği referandumda, değişikliğe "evet" diyenlerin oranı yüzde 54,36, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 45,64 olmuştu.Venezuela Anayasası, Chavez'in, görev süresinin dolacağı 2012'den sonra bir daha seçilmesini engelliyordu.Chavez, ilk olarak 1998'de devlet başkanı seçildikten sonra 2 Şubat 1999'da göreve başlamış, anayasa değişikliği yaptırarak 2000 yılında yeni bir seçimle 6 yıllığına yeniden devlet başkanlığına seçilmişti. Chavez, 2006'daki seçimi de kazanarak 2012'ye dek devlet başkanı olma hakkını kazanmıştı.