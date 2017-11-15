ABD'nin 692 milyar dolarlık askeri bütçesi onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu 626,2 milyar doları taban bütçe; 65,7 milyar doları muhtemel dış operasyonlar bütçesi olmak üzere Savunma Bakanlığının 692,1 milyar dolarlık 2018 Mali Yılı Bütçesi'ni onayladı.

Senato ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerinin ayrı ayrı hazırlayıp daha sonra farklılıkları Konferans Komitesi olarak adlandırılan ortak bir komisyonda giderilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 70'e karşı 356 oyla kabul edildi.

Bütçe tasarısı, askeri personel maaşlarında yüzde 2,4; asker sayısında da 20 bin civarında artışlar öngörüyor. Tasarıda, füze savunma ihtiyaçlarına yönelik harcamalar için 4,4 milyar dolar, nükleer silah faaliyetleri için 10,37 milyar dolar ayrıldı.

Afganistan'daki operasyonlara yönelik harcamalar ile uçak, gemi ve diğer ekipman alımında da ciddi bir artışa gidilmesi, onaylanan tasarıda yer alıyor.

Tasarının yasalaşma süreci

Söz konusu bütçenin, bir önceki yılın taban bütçesinden 74 milyar dolar, Beyaz Saray'ın 2018 Mali Yılı için talep ettiği taban bütçeden ise 23 milyar dolar fazla olduğu belirtildi. Ayrıca bu bütçenin, 2011 yılında yürürlüğe giren Bütçe Kontrol Yasası'nın koyduğu üst sınır savunma bütçesi rakamlarından da 77 milyar dolar fazla olduğu kaydedildi.

Bütçe Kontrol Yasası'ndan muaf tutulması için tasarıyla ilgili Temsilciler Meclisi ve Senatonun ayrıca bir yasa çıkarması gerektiği ifade ediliyor. Savunma Bakanlığının bütçesi, aralık ayı başında Senatoda da onaylandıktan sonra yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak