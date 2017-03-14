ABD'nin 4 eyaletinde acil durum ilan edildi

ABD'nin kuzey doğusunda 18 milyon kişiyi etkileyen kar fırtınası nedeniyle New York ve çevresindeki 4 eyalette acil durum ilan edildi.

ABD'de mart ayıyla birlikte baharın gelişini bekleyen yaklaşık 18 milyon kişi, kar yağışı ve fırtına nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kaldı.

New York, New Jersey, Connecticut, Maryland ve Pennsylvania eyaletlerinde acil durum ilan edilirken, birçok kentte toplu taşıma araçlarının seferleri durduruldu, okullarda eğitime ara verildi.

Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi gecesinden çarşamba sabahına kadar yaklaşık 7 bin 800 uçak seferinin de iptal edildiği duyuruldu.

New York'ta yer üstünde giden metro seferleri durdurulurken yer altındaki ulaşım da gecikmelerle sürdürülebiliyor. New York ve New Jersey'deki şehir içi otobüs seferlerinin ise tamamı durduruldu.

Şehirlerarası tren seferleri yapan Amtrak şirketi, New york ve Boston arası seferlerin iptal edildiğini, New York Washington D.C. seferlerinin ise tarifelerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu

Connecticut eyaletindeki tüm otoyollar sabah yerel saatle 05.00'ten sonra görevli araçlar haricinde trafiğe kapatıldı.

Trump Twitter'dan uyardı

New York kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Yetkililer kente 5-10 santimetre daha kar yağmasının beklendiğini duyurdu. New York eyaletinin kuzeyinde ise kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı belirtildi.

ABD'nin kuzey doğu kıyılarında rüzgar hızının zaman zaman 80-100 kilometreye ulaşacağı uyarısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Doğu kıyısında yaşayanlar kar fırtınası nedeniyle dikkatli olun ve yerel yöneticilerinizin uyarılarına kulak verin." ifadelerini kullandı.