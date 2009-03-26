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Ekonomi

ABD'nin 4. çeyrek daralması yine rekor kırdı

ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 6.3 küçülerek 27 yılın en büyük daralmasını acıkladı. Devletten işsizlik yardımı alanların sayısı 5.56

26 Mart 2009 02:00

ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 6.3 küçülerek 27 yılın en büyük daralmasını acıkladı. Devletten işsizlik yardımı alanların sayısı 5.56 milyon ile rekor kırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Ekim-Aralık dönemine ilişkin daha önce yüzde 6,2 olarak açıkladığı gayri safi yurtiçi hasıladaki daralma, yüzde 6,3 olarak revize edildi. GSYH, 1982'nin ilk çeyreğinden beri en sert küçülme değerine ulaştı.

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) ise dördüncü çeyrekte yüzde 4.9 daraldığı, çekirdek PCE'nin ise yüzde 0.9 arttığı açıklandı. 

İşsizlik yardımı alanlar da rekor kırdı
 
ABD önceki hafta 644 bin olan işsizlik maaşı için başvuranların sayısı geçen hafta (21 Mart'ta sona eren haftada) 652 bine yükseldi. Devletten işsizlik yardımı alanların sayısı ise 5.56 milyon ile tüm zamanların rekorunu kırdı.




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