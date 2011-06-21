-ABD'NİN "DRON"U DÜŞMÜŞ WASHINGTON (A.A) - 21.06.2011 - ABD, Libya'da düşen ve Kaddafi rejiminin Apaçi tipi helikopter olduğunu ileri sürdüğü helikopterin, yeni bir tip insansız Amerikan hava aracı (dron) olduğunu bildirdi. ABD Savunma Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "MQ-8B Fire Scout tipi insansız araçla radar temasının neden kesildiğini hala bilmiyoruz" dedi. Pentagon veya NATO tarafından Libya'da kullanıldığı şimdiye dek açıklanmayan insansız hava aracının, düşürülmüş veya mekanik bir arızaya uğramış ya da yerdeki personelin uzaktan kumandasını sağlayan iletişim sistemlerinde bir soruna kurban gitmiş olabileceği tahmin ediliyor. İlk uçuşunu Aralık 2006'da yapan bu araç, Libya açıklarında seyrüseferdeki bir Amerikan gemisi tarafından bölgeye getirildi. Libya televizyonu, başkent Trablus'un doğusundaki Zlitan bölgesi yakınında düşen bir helikopterin enkazının görüntülerini yayımlamış, askeri bir kaynağa dayanarak enkazın Apaçi tipi bir helikoptere ait olduğunu ileri sürmüştü. NATO ise Libya'da keşif uçuşu yapan pilotsuz bir helikopterinin radardan kaybolduğunu belirtmiş ancak helikopterinin düşürüldüğünü yalanlamıştı NATO sözcüsü Mike Bracken, bu sabah pilotsuz bir helikopterlerinin radardan kaybolduğu bilgisini aldıklarını ve olayın araştırıldığını söylemişti. Özellikle gelecekte kıyı muharebe gemilerinin görevlerini yerine getirmeleri için tasarlanan Fire Scout, 7 metre boyu ve 3 metre yüksekliğiyle Apaçi helikopterinden epeyce küçük boyutlara sahip bulunuyor.