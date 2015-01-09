ABD'nin 2024 adayı Boston



ABD Olimpiyat Komitesi, sürpriz bir kararla Boston kentini 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için aday kent olarak seçti. Massachusetts Eyaleti'nin başkenti Boston, Washington, San Francisco ve iki kez olimpiyatlara ev sahipliği yapan Los Angeles gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.

ABD Başkanı Barack Obama, Boston'un aday şehir olarak belirlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, 2013'te Boston Maratonu'nda yaşanan terör saldırısına vurgu yaparak “Bu kent bize gücün ne olduğunu öğretti” ifadesini kullandı. İki yıl önceki bombalı saldırıda üç kişi ölmüş, 260'dan fazla kişi yaralanmıştı. Obama sözlerini, “Tüm atletlerimiz, 2024 Oyunları'nı ve Paralimpik Oyunları ABD'ye getirme çabalarımızı destekliyor” diye sürdürdü.

“Olağanüstü bir onur”

Boston Belediye Başkanı Marty Walsh da “Komitenin Boston'u aday şehir olarak belirlemesi olağanüstü bir onur. Boston dünyanın en mükemmel atletlerini dünyanın en mükemmel şehirlerinden birinde ağırlamayı umuyor” diye konuştu.

Aday ülkeler Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) 15 Eylül 2015'e kadar başvuru yapabilecek. Almanya, 21 Mart'ta Hamburg ya da Berlin arasında bir karar verecek. İtalya aday kent olarak Roma'yı belirlemişti. Fransa da bu ay içinde yarışa Paris ile dahil olup olmama konusunda karar verecek.

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için aday listesi IOC tarafından Mayıs 2016'ta belirlenirken, ev sahibi ülke 2017'de Peru'nun Lima kentinde seçilecek. Boston'un seçilmesi halinde bir ABD kenti, St.Louis (1904), Los Angeles (1932, 1984) ve Atlanta (1996)'dan sonra Yaz Olimpiyatlarına beşinci kez ev sahipliği yapmış olacak.