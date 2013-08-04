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ABD'nin 13 ülkedeki temsilciliği bugün kapatıldı

ABD, bazı Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki diplomatik temsilciliklerini kapattı. Karardan 13 ülke etkilendi

04 Ağustos 2013 11:30

 

ABD Dışişleri Bakanlığı içeriğini açıklamadığı küresel bir tehdit nedeniyle aralarında Tel Aviv ve Ürdün’ün olduğu 13 ülkedeki elçilik ve konsolosluklarını kapattı. Alınan kararın Bahreyn, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Libya, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Yemen, Afganistan ve Bangladeş’i kapsadığı öğrenildi.

Amerikan CBS televizyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kararının nedeninin El Kaide kaynaklı güvenlik sorunu olduğunu öne sürdü. Son günlerde Irak, Lİbya ve Pakistan’da yapılan cezaevleri baskınlarında aralarında üst düzey el Kaide militanlarının olduğu 2 bin kişi firar etmişti.

 

Libya’da korkulan olmuştu

 

Geçen yıl 11 Eylül’de ABD’nin Libya’nın Bingazi şehrindeki Konsolosluğu’na düzenlenen saldırıda dört Amerikalı yaşamını yitirmişti. Ölenler arasında Büyükelçi Christopher Stevens da vardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta açıklanmayan bir güvenlik tehdidi nedeniyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatma kararı almıştı.  ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marie Harf, kararının çalışan ve ziyaretçilerin güvenliği için alındığı belirtmiş; kapatma süresinin uzayabileceğini ifade etmişti.

Bazı İslam ülkelerinde mesai günü olduğu için ABD dış temsilcilikleri pazar günleri de hizmet veriyor.

 

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