ABD'linin domuz gribi endişesi...

T24 - ABD'deki domuz gribi araştırmalarına göre, çalışanlar olası grip salgınında işini kaybetmekten veya ciddi mali sıkıntı çekmekten korkuyor.



Araştırmanın bir diğer sonucu ise hastalığa yakalanmış kişi ile ondan enfeksiyon kapan aile yakınlarında rahatsızlık görülmesi arasındaki ortalama kritik zaman diliminin 2.6 gün olduğu.



ABD'de domuz gribinden 10 binin üzerinde kişinin ölmesi ve gribin bir yıl daha süreceğinin düşünülmesi, bu grip türünün ayrıntılarının öğrenilmesi ve olası grip salgınında karşılaşılabilecek durumlarla ilgili araştırmaları da artırdı.



The England Journal of Medicine dergisi de domuz gribinin aile bireyleri arasında hangi sıklıkta yayıldığını bulmak için 216 hasta ve onların aile yakınlarından 600 kişi üzerinde araştırma yaptı. Buna göre, bir kişide domuz gribi semptomların görülmesi ile bu kişiyle temasta bulunan aile yakınlarında akut solunum yolları hastalığı çıkması arasındaki zaman dilimi, dış faktörler dahil edilmediğinde yaklaşık 2.9 gün. Bu durum, dış faktörler düşünüldüğünde ise 2.4 güne düşüyor. Yani domuz gribine yakalanmış kişi ile hastadan enfeksiyon kapan aile yakınlarında rahatsızlık görülmesi arasındaki ortalama kritik zaman dilimi 2.6 gün.



Ancak araştırmaya göre, domuz gribinin diğer aile bireylerine geçmesi, mevsimsel griplerde görülen yayılma oranlarının altında kalıyor. Bu oran, aile bireyleri 2 kişi olduğunda yükselebiliyor, ancak bu durum da yaşla bağlantılı olarak değişiyor.



Salgın iş kaybettirir



Öte yandan Harvard Kamu Sağlığı Okulu'ndan Kelly Blake, Robert Blendon ve Kasisomayajula Viswanath'ın 1000 çalışan üzerinde yaptığı araştırma da ABD'deki çalışanların olası bir salgının iş hayatlarını çok olumsuz etkileyeceğinden korktuğunu ortaya çıkardı.



Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 28'i olası salgın hastalıkta 7-10 gün işine gidememesi halinde işini kaybedebileceğini söylüyor. Çalışanların yüzde 25'i de böyle bir durumda ciddi mali problemle karşı karşı kalacağını belirtiyor. Serbest meslekte çalışanlar ise daha kaygılı. Bu alandakiler, 7-10 gün çalışamama durumunda mali sıkıntı çekme risklerinin diğer alanlardakilere göre daha çok olduğunu ifade ediyor. Bunun yanında, çalışanların mali problem yaşama korkusunun işe gidememe süresi uzadıkça artığı da görülüyor.



Düşük gelirliler daha çok endişeli



Bu endişe, gelirle bağlantılı olarak da değişiyor. Yıllık geliri 30 bin doların altında olanlar, 75 bin doların üzerindekilere göre, olası grip salgınının işlerini etkilemesinden 4 kat daha fazla kaygı duyuyor. Bunun yanında kentte oturanlar, kırsal alanda yaşayanlara göre olası salgında işini kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu daha çok ifade ediyor.



Bu arada çalışanların çoğunluğu, olası salgında 1 ay süreyle evden çalışılması gibi düzenlemelere uyamayacağını belirtirken, ankete katılanların yarısına yakını, eğer işten uzak kalırlarsa maaşlarının ödenmeyebileceğini kaydediyor.

