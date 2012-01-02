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Dünya

ABD'lilerin yılbaşında silah çılgınlığı

Son bir hafta içinde Suudi Arabistan, Irak ve Katar'la milyar dolarlık silah antlaşmaları yapan ABD, içerde de halkını silahlandırmaktan geri durmuyor.

02 Ocak 2012 02:00

T24 - Son bir hafta içinde Suudi Arabistan, Irak ve Katar'la milyar dolarlık silah antlaşmaları yapan ABD, içerde de halkını silahlandırmaktan geri durmuyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın verilerine göre, geçtiğimiz aralık ayında 1.5 milyon ABD'li yeni bir silah ruhsatı başvurusunda bulundu.
 

FBI'ın verilerine göre, 500 bin kişi de yeni yıla altı gün kala Noel hediyesi olarak silah siparişinde bulundu. Başka bir deyişle en sevdiği kişileri silahlandırdı.


Savunma uzmanları ABD halkının ilk kez bir ay içinde bu kadar yüksek oranda silahlandığını belirterek, FBI'ın verdiği 1.5 milyon rakamının daha da yüksek olabileceğini belirtti. Uzmanlar, silah ruhsatı alan bazı müşterilerin bir yerine iki silah almış olabileceğini söyledi.



Suç oranı artacak korkusu


FBI'ın verilerine göre sadece 23 Aralık günü ülke çapında 102 bin 222 silah satıldı. Uzmanlar halkın Noel bayramı öncesi silah satın almaya yönelmelerinin nedenini "ekonomik kriz" olarak açıkladı. Krize sürüklenen ülkede suç oranının önümüzdeki dönemde yükseleceğinden çekinen halkın, çareyi silahlanmakta bulduğu belirtildi.



'Polis halk silahlanıyor'


ABD Ulusal Tüfek Birliği de yaptığı açıklamada, ülkede her geçen yıl polis oranında düşüş yaşandığını, halkın kendini savunmak için silah satın almaya yöneldiğini iddia etti.



Silahı olan bir tane daha alıyor


Bireysel silahlanma karşıtı örgütler ise, mevcut durumda ruhsatlı silah sahibi olanların ABD Ulusal Tüfek Birliği gibi kuruluşlar tarafından korkutuldukları için yeni silahlar aladıklarını savundu.

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