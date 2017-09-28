ABD'lilerin yarısından fazlası Trump'tan utanıyor

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD'de yapılan bir araştırma, seçmenlerin yüzde 56'sının ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yapmaya uygun olmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

Quinnipiac Üniversitesi'nin ülke genelinde 1.412 kişiyle düzenlediği anketin çarşamba günü yayınlanan sonuçlarına göre, bağımsızların yüzde 57’si, Demokratların ise yüzde 94’ü Trump’ın başkanlık için uygun olmadığını söyledi. Cumhuriyetçilerin yüzde 84’ü ise Trump’ın Beyaz Saray’a uyduğunu ifade etti.

Ankete katılan Afro-Amerikalıların yüzde 94’ü Trump’ın ırkçılıkla ilgili başlıkları ele alma tarzını onaylamazken, bu oran Hispaniklerde yüzde 66 oldu. Beyaz Amerikalıların yüzde 55’i de ABD Başkanı’nın ırkçılık konusundaki politikalarına onay vermezken, yüzde 39’u ise Trump’ın konuya yaklaşımını yerinde buldu.

Her 10 ABD’liden 6’sı, Trump’ın ülkeyi bir araya getirmek yerine böldüğünü savunurken, katılımcıların yüzde 51’i de başkanlarından utandıklarını söyledi.