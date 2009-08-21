T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'lilerin Obama'ya güveni azalıyor

ABD'de yapılan yeni bir kamuoyu araştırması, Amerikalıların, Obama'ya duyduğu güvenin azaldığını ortaya çıkardı.

21 Ağustos 2009 03:00

ABD'de yapılan yeni bir kamuoyu araştırması, sağlık reformu ve bütçe açığı konusunda endişeli olan Amerikalıların, Başkan Barack Obama'ya duyduğu güvenin azaldığını ortaya çıkardı.

Washington Post ile ABC News'un ortak anketine göre, Amerikalıların yüzde 49'u Başkanın ülkesi için doğru kararlar vereceğine inanıyor.
Bu oran, Obama'nın başkanlığının ilk 100 gününde yüzde 60 dolayındaydı.

Ankette Obama'nın bütün politikalarını onaylayanların oranı ise yüzde 57 olarak saptandı. Bu oran da Nisandaki ankete göre 12 puan düşük çıktı.

Söz konusu kamuoyu yoklamasının 13-17 Ağustos arasında yapıldığı ve hata payının yüzde 3 civarında olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24