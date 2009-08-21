ABD'lilerin Obama'ya güveni azalıyor

ABD'de yapılan yeni bir kamuoyu araştırması, sağlık reformu ve bütçe açığı konusunda endişeli olan Amerikalıların, Başkan Barack Obama'ya duyduğu güvenin azaldığını ortaya çıkardı.



Washington Post ile ABC News'un ortak anketine göre, Amerikalıların yüzde 49'u Başkanın ülkesi için doğru kararlar vereceğine inanıyor.

Bu oran, Obama'nın başkanlığının ilk 100 gününde yüzde 60 dolayındaydı.



Ankette Obama'nın bütün politikalarını onaylayanların oranı ise yüzde 57 olarak saptandı. Bu oran da Nisandaki ankete göre 12 puan düşük çıktı.



Söz konusu kamuoyu yoklamasının 13-17 Ağustos arasında yapıldığı ve hata payının yüzde 3 civarında olduğu belirtildi.

