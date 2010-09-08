ABD'liler tasarrufu öğrendi

T24- Milyonlarca kişinin işini kaybetmesine yol açan krizin izleri yavaş yavaş silinirken, diş macunun son damlasının veya sabun köpüğünün en ince diliminin kullanılabilmesini sağlayan ürünler yok satıyor.



Kriz dönemindeki tasarruf sağlayan ürünlere yaptığı yatırımla dikkat çeken TV marketing şirketlerinden Telebrands'ın ürünleri internetten 90 bin adet satıldı. Şirketin, tasarruf sağlayan ürünlerinin arkasındaki gizli kahramanı A.J. Khubani, "Bugünlerde müşterilerimize ucuz yaşayabilmeleri için yeni ürün arayışındayım. Ülke çapında seyahat ederek ilginç ürünler bulmaya çalışıyorum. Artık insanlar tasarruf etmesini öğrendi" diye konuştu. "Ülkenin ruh hali değişti diyen" Khubani şöyle devam etti:



"Bu resesyon bizim için muhteşem bir fırsatı getirdi. 2007 yılından itibaren Telebrands'ın cirosu katlandı ve milyon dolarla ulaştı."



Kilo alınıp verildiğinde giyilebilen pantalon



Wal-Mart ve The Container Store gibi şirketler de tasarruf yaptıran ürünleri stokluyor. Bunların arasında açılmış gazlı içeceklerin daha sonra da içilebilmesini sağlayan kapaklar, buzdolabında ürünün kaç gün ve saat kalacağını hesap edip sayan dijital gün sayıcıları, kişilerin kilo aldığı veya kilo verdiği zamanlar aynı pantalonu giyebilmesini sağlayan pantalon büzücüleri yer alıyor.



İlk defa tasarruf yaptılar



Bugüne kadar hiç tasarruf yapmayı düşünmediğini söyleyen 47 yaşındaki Inis Lovely, "2007 yılında işimi kaybettikten sonra eşimle birlikte ne kadar harcama yaptığımızı hesap ediyoruz. Bir yıldır çalışmama rağmen hâlâ önceliğimiz masrafları kısmak" diyor. The Container Store'da alışveriş yapan Mona Williams, "Resesyonun başlamasının ardından tasarrufu sağlayan ürünlerin cirosu yüzde 10 arttığını görüyorum. Açılmış gazlı içeceklerin gazının kaçmasını engelleyen menteşeli kapağa ilgi giderek arttı" diye konuştu.