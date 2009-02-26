ABD'liler 'soykırım yok' dedi

ABD'de, MSNBC Televizyonu'nun, yaptığı ankete katılanların yüzde 76'sı 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına karşı çıktı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan MSNBC Televizyonu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili tartışmalar konusunda anket yapıyor.



Şu ana kadar ankete katılan 2 milyon 500 bin kişinin yüzde 76'sı, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına karşı çıktı.



Televizyonun internetteki web sayfasında yer alan ankette, katılımcılara, "Amerika Birleşik Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan olayları resmen soykırım olarak tanımalı mı?" sorusu yöneltiliyor.



Katılanların yüzde 76'sı, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemli bir müttefiki olan Türkiye'nin küstürülmemesi gerektiğini vurgulayarak "Hayır" cevabı verdi.



Ankete, MSNBC Televizyonu'nun www.msnbc.msn.com/id/21253084/ internet adresinden ulaşılarak oy kullanılabiliyor.

