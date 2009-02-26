T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'liler 'soykırım yok' dedi

MSNBC Televizyonu'nun yaptığı ankete katılanların yüzde 76'sı, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına karşı çıktı.

26 Şubat 2009 02:00

ABD'de, MSNBC Televizyonu'nun, yaptığı ankete katılanların yüzde 76'sı 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına karşı çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan MSNBC Televizyonu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili tartışmalar konusunda anket yapıyor.

Şu ana kadar ankete katılan 2 milyon 500 bin kişinin yüzde 76'sı, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına karşı çıktı.

Televizyonun internetteki web sayfasında yer alan ankette, katılımcılara, "Amerika Birleşik Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan olayları resmen soykırım olarak tanımalı mı?" sorusu yöneltiliyor.

Katılanların yüzde 76'sı, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemli bir müttefiki olan Türkiye'nin küstürülmemesi gerektiğini vurgulayarak "Hayır" cevabı verdi.

Ankete, MSNBC Televizyonu'nun www.msnbc.msn.com/id/21253084/ internet adresinden ulaşılarak oy kullanılabiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24