ABD'liler 'sosyalizm'i arıyor!

İnternetteki "Amerikan İngilizcesi sözlüğü" Merriam-Webster'da 2015 yılında en çok aranan iki kelime "sosyalizm" ve "faşizm" oldu. Sözlük editörleri, bu iki kelimenin, ABD seçimleri öncesi Demokrat ve Cumhuriyetçi aday adayları Bernie Sanders ile Donald Trump hakkındaki tartışmalar sebebiyle arandığını belirtti.

İngiltere’de yayınlanan Times gazetesinde yer alan habere göre, internetteki İngilizce sözlük Merriam-Webster'da 2015 yılında en çok aranılan kelime “sosyalizm” oldu. Times gazetesi için Washington’dan Boer Deng tarafından kaleme alınan yazıda, Amerikan İngilizcesi sözlüğü Merriam-Webster'da 2015'te en çok arama yapılan ikinci kelimenin ise “faşizm”.

Gazeteye konuşan sözlük editörü Peter Sokolowski, sosyalizm aramasının geçen yıla oranla 169 kat artmasının nedeninin Demokratik Parti başkan aday adayı Bernie Sanders olduğunu belirtti. Faşizm aramalarındaki artışaysa Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayı Donald Trump'a Müslümanlarla ilgili sözleri nedeniyle 'faşist' eleştirileri yapılmasının neden olduğu aktarıldı.

'Demokratik sosyalist' Bernie Sanders

Demokrat Parti’den aday adayı olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, kasım ayında adaylığını tanıtırken, "demokratik sosyalist ekonomi politikalarını" anlatmış ve bu tanımın kendisini Amerika için "fazlasıyla solcu ve seçilemez kılacağı" iddialarını reddetmişti.

Daha sonra “Demokratik Sosyalist” sıfatıyla anılmaya başlanan Sanders, küresel ekonomide ve Amerikan ekonomisinde yaşanan hızlı büyümeye rağmen, on milyonlarca Amerikalı ailenin temel gereksinimlerini karşılayamadığını söyleyerek "yoksullara daha fazla kaynak ayırma ve zenginlerden daha fazla vergi alma"politikalarını savunuyor. Sanders eleştirilere karşılık olarak ise önerilerinin radikal olarak algılanmaması gerektiğini, bunun yalnızca kabul edilemez seviyelere çıkan gelir eşitsizliklerine bir düzeltme olacağını belirtiyor.