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Dünya

ABD'LİLER OBAMA'DAN HOŞNUTSUZ WASHINGTON (A.A)

25 Ağustos 2010 01:01

-ABD'LİLER OBAMA'DAN HOŞNUTSUZ WASHINGTON (A.A) - 24.08.2010 - ABD'de yapılan kamuoyu yoklamasında, Amerikalıların yarısından çoğunun Başkan Barack Obama yönetiminden hoşnutsuz olduğu belirlendi. Reuters/Ipsos'un araştırmasında, Obama'dan hoşnutsuz olanların oranının yüzde 52'ye çıktığı, halkın yüzde 45'ininse başkanın performansını onayladıkları ortaya çıktı. Ekonomiyle ilgili olarak da, araştırmaya katılan Amerikalıların yüzde 72'si işsizlikten çok kaygı duyduğunu söylerken, yüzde 67'si hükümet harcamalarından endişe duyduğunu belirtti. Amerikalıların yüzde 62'si de ülkenin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü söyledi.  Araştırma, kayıtlı seçmenlerin yüzde 46'sının kasımda yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilere, yüzde 45'inin ise Demokratlara oy vermeyi düşündüğünü ortaya koydu.

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