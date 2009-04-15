ABD’liler enerjiye yatırım için kolları sıvadı

ABD'li yatırımcılar, Türkiye'deki enerji sektörüne yatırım yapmayı hedefliyor. Obama ziyareti Türkiye-ABD arasındaki ortak yatırımların altyapısını hazırladı.



ABD enerji kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretinin de etkisiyle, Türkiye ile ABD arasında, enerji alanında önemli ortak yatırımların altyapısı hazırlandı.



Amerikalı yatırımcılar, Türkiye'de istikrarlı, önü görülebilir ve ihale sürecinin hızlı şekilde işlediği, uluslararası kurallar tarafından desteklenmiş, ihalelerin kesintiye uğramadığı, düzenleyici ve denetleyici kuralların etkin olarak işlediği bir enerji piyasası özelleştirmesi arzuladıklarını Türk yetkililere ilettiler.



Obama’nın ziyareti etkiledi



ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti sırasında ve ziyaretin ardından özellikle yenilenebilir enerji yatırımları konusunda önemli bir ilerleme sağlandığı belirtiliyor.



Türk yetkililerin, ABD'li yatırımcıları, Türkiye'deki yatırımları hızlandırmak için enerji sektörüne verilecek teşvikler konusunda bilgilendirdiği de ifade ediliyor.



Önümüzdeki dönemde ABD ve Türkiye'de yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye'de yatırım yapan ABD firmalarının karşılaştığı problemler ile Türk firmalarının ABD'ye ihracatta karşılaştığı spesifik sıkıntıların da ele alınması bekleniyor.



Amerikan iş adamlarının, enerji güvenliğinin sağlanması açısından da, Türkiye'nin enerji piyasasını daha liberal hale getirecek ve ithal enerji kaynakları ile alternatif enerji kaynaklarını çeşitlendirecek politikalar üzerinde odaklanması gerektiğine de dikkat çekiyorlar.



20-30 milyon dolarlık yatırım potansiyeli



Amerikan iş adamlarının, Türkiye'deki, enerji sektörü özelleştirmeleri ve yeni yapılacak santral yatırımlarıyla ilgilendikleri ve Türkiye'de bu alanda, 20-30 milyar dolarlık bir yatırım potansiyeli olduğu görüşünde oldukları belirtiliyor.



Türk yetkililerden ayrıntılı bilgi alacak olan Amerikan iş adamlarının, önümüzdeki aylarda, enerji sektörü özelleştirme çalışmalarını da yakından takip edecekleri kaydediliyor.



ABD enerji kaynakları, enerji sektöründe verimliliği artıracak projelerler, Türk tüketicisinin, özellikle elektrik alanında yüzde 30-40 arasında daha ucuz elektrik kullanabileceğine dikkat çekiyorlar.



ABD’li yatırımcı neyle ilgileniyor?



Amerikan işadamları, Türkiye'deki elektrik özelleştirmeleri, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeni yapılacak santral yatırımlarıyla ilgileniyor.



Öte yandan önümüzdeki günlerde, Türk heyetiyle ABD'li enerji yetkilileri arasında ele alınması beklenen diğer konu başlıkları ise şöyle:



- Hazar bölgesi ortak yatırım imkanları, Nabucco gibi Avrupa'da enerji güvenliğini pekiştirecek yeni enerji projelerinin takip edilmesi.



- Hazar havzası doğalgaz dolaşımı imkanları, Irak'taki doğalgaz üretiminin artırılarak, bunun Türkiye üzerinden dağıtılması.



- Türkiye üzerinden, Avrupa'ya diğer doğal gaz nakli seçeneklerinin görüşülmesi.



- Türkiye'deki enerji piyasası düzenleme politikalarının geliştirilmesine yönelik seçenekler.



- Barışçı nükleer teknolojiye erişimin artırılması ve nükleer yayılmanın önlenmesine yönelik, iki ülke arasında işbirliği yapılması.



Türkiye ile ABD arasındaki ortak enerji projeleri, enerji arz ve talep projeksiyonları gibi enerji planlama ve modelleme eğitimlerini, kamusal, endüstriyel ve iskana ayrılmış tesislere odaklanan enerji verimlilik projelerinin ve özel sektörde enerji hizmet şirketlerinin gelişmesinin desteklenmesini, Türkiye'deki kömürün gazlaştırılması için bir fizibilite çalışmasını ve güneş enerjisi teknolojilerinden faydalanılması konularında teknik yardımı içeriyor.





